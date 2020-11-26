台灣證券交易所表示，亞洲公司治理協會(ACGA)在香港發布「CG Watch 2020」，報告中所公布2020年評等結果，台灣在亞洲12個國家公司治理排名第四，僅次於澳洲、香港、新加坡，與前次2018年排名相較，名次進步一名，創歷年最佳成績。

ACGA「CG Watch 2020」的調查透過「政府與公共治理」、「監管機構」、「公司治理規範」、「上市公司」、「投資人」、「審計與審計監管機構」、「公民社會與媒體」等七大構面，共計119個問題，對亞洲12個國家進行公司治理評比。2020年各國排名及其得分依序為：澳洲(74.7)、香港(63.5)、 新加坡(63.2)、台灣(62.2)、馬來西亞(59.5)、日本(59.3)、印度(58.2)、泰國(56.6)、韓國(52.9)、大陸(43)、菲律賓(39)、印尼(33.6)。與2018年「CG Watch」排名相較，12個受評國家中，共計3個國家進步，7個國家持平，2個國家退步。ACGA表示，台灣近兩年對提升公司治理生態體系有極大的努力，使本次排名由第5名前進至第4名，分數與香港及新加坡非常接近。

台灣得分比率為62.2％（在ACGA所設計指標的得分率），創下ACGA自2003年開始進行評等以來最高，與2018年相較提升6.2％，為本次排名進步國家中，得分進步最多，且七大構面都有長足進步。「CG Watch 2020」提到，金管會於今年8月發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」，強化企業永續發展、營造健全ESG生態體系，極度肯定公司治理藍圖對提升台灣資本市場國際競爭力的成效。

(時報資訊)