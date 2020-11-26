大陸山東一名女子因無法懷孕，遭丈夫、婆婆、公公3人聯手凌虐，三餐遭棍棒毆打、不能吃飯，體重從80公斤掉到30公斤，最後因營養不良死亡，沒想到死後她的骨灰被婆家人賣出，與另名未結婚的男性死者舉辦「冥婚」一同下葬，婆家人辯稱「讓她有個伴」，當地法院判施虐的3人2到3年徒刑。

綜合陸媒報導，該女子因為婚前曾墮胎，導致無法再孕，不料婆家得知後，對她態度大轉變，婆婆時常冷嘲熱諷，不給食物，讓她從婚前80公斤瘦到剩30公斤，某日因為身體勞累，她拒絕洗碗、洗衣服遭公婆棍棒毆打，躺在床上休息後竟一覺不醒，送醫後不治。

女子遭婆家凌虐爆瘦後猝死，骨灰遭賣出與陌生男子冥婚。（圖／翻攝自微博）

沒想到女子的遺體火化後，骨灰馬上被婆家人賣出，並安排與一名生前未結婚的男子冥婚一起下葬。她的家人連骨灰都拿不到相當氣憤，女子親戚表示，對方將骨灰賣出時只想草草結束、收錢了事，甚至不在意是否有冥婚儀式，還辯稱「讓她有個伴，這也是對死者的一個安慰。」

事件爆發後，女子的婆家3人賠償21萬元，當地法院判公公3年有期徒刑、婆婆2年2個月刑期，丈夫則是遭判有期徒刑2年、緩刑3年，但全案判決被認定有瑕疵，擇日將重審。

(中時新聞網)