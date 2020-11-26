中部發生駭人聽聞的雙桶屍命案，詐貸集團主嫌徐德益與手下，以兇殘手法殺害蔡姓少女及黃姓男子，裝桶棄屍，法醫相驗時，赫然發現全身已面目全非的少女遺體，還有1把剪刀直刺心臟、頭骨破裂，甚至還遭割頸；而黃男的頭部遭槍擊1槍。但徐嫌被羈押後心情絲毫沒受影養，台中看守所副所長呂銑燦透露，徐嫌進入看守所這幾天三餐及作息皆正常，沒有任何異狀，放風時間還會和其他收容人聊天。

2起桶屍案死者蔡姓少女、黃姓土地掮客各失蹤3年、1年，家人急尋多年，卻只等到面目全非、難以辨認的殘軀，至今難以接受噩耗。由於徐德益長期從事詐貸，在龐大金錢利益下，對自己人都下狠手，泯滅人性至此，警方不排除還有其他被害人與共犯，正擴大深入追查。

徐嫌殺害蔡姓少女後裝入藍色化學桶，倒入強酸等再灌進水泥，還三度搬遷避免屍臭四溢被人發現，最後運回豐原區老家旁的舊工廠放置，徐嫌父母在工廠內晾衣、停放機車，伴屍2年餘渾然不覺。

駭人桶屍命案曝光後，徐嫌父母不敢回家，大門深鎖。徐德益12年前曾犯強盜案判無期徒刑確定，2015年假釋出獄，2017年在新竹被查獲酒後騎機車，一審判刑2月，上訴之後，改判免刑確定，免除撤銷假釋服殘刑。資深檢察官感嘆，法官當年一念之仁，並未讓徐嫌改過向善，當年徐若判刑撤銷假釋入監，就可能不會接連發生兩起驚人命案。

(中時新聞網)