台灣缺工問題長期存在，儘管日薪比一般上班族高，但仍乏人問津。一名從事模板工的YouTuber Ray，為了給老婆驚喜，挑戰連續30天不休息，最後公開1個月下來努力所拿到的月薪，驚人數字讓網友都嚇到。

自稱是「太陽底下的男人」的YouTuber Ray，同時也是一名模板工，日前他挑戰連續上工30天不休息，並將實錄PO上網。影片中Ray前幾天都的神情都相當輕鬆，到了第9天似乎就顯得有些疲憊，他透露之前每周會安排休息1天，但為了挑戰連續工作30天，再累也要撐下去。

模板工人Ray挑戰連續30天不休息，一個月驚人薪資曝光。（圖／翻攝自YouTube）

Ray表示，他的平均日薪為2800至3000元不等，因此，才上工第8日，他的工資就已累積到2萬2400元至2萬4000元，達最低工資門檻，一個月下來薪水高達8萬1200至8萬7000元左右。其中第23日，因天公不作美下起雨，使得他只上工一個小時，但拿到薪水的當下，讓他感到苦盡甘來，老婆也跟著開心笑了。

Ray透露，這行有許多外在因素會影響薪水，包括像是天氣、工程進度、空窗期、性別及地區，薪水最低的是學徒大約1500至1800元，半技師薪水約2100至2500元，師傅則是2600至3000元。

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網友看完Ray的分享後，紛紛留言表示「三百六十行，行行出狀元，很有意義的節目」、「滿工真的是太操了，所以還是需要適量的休息，給你一個respect」、「只能給讚了，滿工超強」、「做這行超累！夏天又悶又濕又熱」、「拿生命換錢的男子，很棒給你按讚」。

(中時新聞網)