常到北市林森北路某酒店光顧的一名周姓男子，趁酒店小姐娜娜（化名）酒醉，藉口是酒店熟客送她回家，卻趁娜娜意識模糊不清，性侵得逞，被告後還掰2人是情侶，但酒店幹部拿出娜娜發的一則簡訊打臉「真討厭跟這男的出去」，台北地檢署據此認定周男硬上娜娜，將他依強制性交罪嫌起訴。

據《自由時報》報導，周男常到酒店捧娜娜的場，但娜娜控訴，今年5月間她陪周男喝多了，周男說要帶她出場送回家，因為周男是熟客，便點頭同意，沒想發現下體有異物插入酒醒，驚覺被性侵，因為不甘受辱，氣的報警處理。

周男在檢方調查時卻被掰稱與娜娜是情侶，且之前已有發生過關係，坦承常天有指侵娜娜下體，因對方喝醉沒感覺就停手了。

但檢方勘驗娜娜酒醒後質問周男的錄音，認為娜娜當時反應激烈，加上案發之前傳訊給酒店幹部抱怨「真討厭跟這男的出去」，怎麼看都不像是情侶，昨遂依強制性交罪將周男起訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時新聞網)