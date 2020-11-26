你也喜歡吃甜食嗎？57歲的曹先生平日工作忙碌，每到午餐時間常以糕餅、零食快速解決一餐，周末假日時也喜歡與家人一起到咖啡館坐著聊天，並點個下午茶甜食套餐來享受周末悠閒時光。從半年前開始，不時有胃部悶痛感，但曹先生自認只是普通的胃痛，自行到藥局購買腸胃藥吃，但持續吃了半年仍無見效，近期體重還莫名減輕，至醫院檢查後，不但確診罹患糖尿病，且同時被診斷出胰臟癌。

7種人都是胰臟癌的危險族群 糖尿病發病風險是一般人3.6～6.8倍

北投健康管理醫院錢政平副院長指出，60歲以上、有抽菸習慣、肥胖、慢性胰臟炎、糖尿病、胰臟相關家族病史、或是喜歡高糖份及高熱量食物，都是罹患胰臟癌的危險族群；此外，家族中有一等親罹患過胰臟癌的人，得到胰臟癌機率大於常人3～4倍。

今年8月哈佛大學陳曾熙公共衛生學院團隊於美國醫學會雜誌《JAMA Oncology》發表的一項分析顯示：新發糖尿病、有糖尿病史或是體重減輕，都與胰臟癌的發病風險上升有關。

其中，糖尿病史在4年之內，伴有體重減輕的新發糖尿病患者，胰臟癌的發病風險是正常人的3.6～6.8倍。

糖尿病、胰臟癌初期 皆無明顯症狀

錢政平表示，糖尿病在初期是沒有特別明顯症狀的，一般人其實很難發現自己已經罹患糖尿病，有不少人都是因為安排健檢才意外發現，不少人等到有明顯症狀常是併發症，如眼睛病變、腎臟疾病、心血管病變等；此外，早期的胰臟癌也幾乎沒有任何症狀，若有發生病狀也容易被誤導至其它疾病。

預防癌王上身 良好生活型態+健檢是不二法門

胰臟癌是一種早期難發現、無特異症狀及預後最差的癌症之一，且大部分的胰臟癌患者確診時，腫瘤已是晚期或是遠處轉移，如何預防面對有癌王稱號的「胰臟癌」？錢政平建議，應儘快戒除不良飲食習慣，維持良好生活型態與安排定期健康檢查，及早發現可疑病灶及控制危險因素，才能安心遠離胰臟癌的威脅。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)