二年一度的全國身心障礙運動會，今年因為疫情延至11月27日在台東舉辦，新北市代表隊今（26日）一早由市長侯友宜授旗後出發，由世界級的桌球選手蘇晉賢、林駿梃代表授旗，侯友宜勉勵說，享受快樂、享受健康愉悅的心情，讓比賽成為樂趣，無須在乎成績好壞。

侯友宜表示，新北市身心障礙選手今（26日）即將出發前往台東參加全國身心障礙運動會，往年成績都相當不錯，去年榮獲10金，在3種項目中表現相當傑出。

侯也說，無論比賽結果如何，享受快樂、享受健康愉悅的心情，讓比賽成為樂趣，無須在乎成績好壞，而是要在乎是否有快樂過每一天，盼身心障礙朋友們多參加健康活動，未來也會在各場所規畫好玩有趣的比賽讓身心障礙者參加。

體育處表示，代表授旗的是身障桌球雙打高手，分別是世界排名第17名的蘇晉賢及世界排名第29名的林駿梃，兩位選手平時練習場地就在板橋第一運動場桌球室，免費空提供間讓選手能夠持續而規律的練習，除了維持好球技之外，也激勵一起練習的桌球代表隊成員，追求好的表現。

今年新北市代表隊參加田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、射擊、籃球、保齡球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧滾球、特奧保齡球，共計13個種類競技 132名選手代表參與，針對選手們賽前加強訓練的需要，都協調所屬場地提供協助。

(中時 )