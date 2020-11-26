【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】知名導演李崗一直致力於用影像紀錄台灣故事，最新監製的作品《光計畫》，挖掘一段不為人知的台灣軍事秘密：先總統蔣中正曾經跟一群日本軍官合作要反攻大陸。由於這個日本軍官團的團長富田直亮少將在台化名「 白鴻亮」，因此外界俗稱「白團」。「白團」最高顧問居然還是不久前才被蔣中正在八年抗戰後打敗的日本「中國派遣軍總司令官」岡村寧次！難怪美國得知之後深表不解、全力阻止。

《光計畫》是由李崗擔任執行長的「財團法人影想文化藝術基金會」 出品，這個基金會是以影像紀錄台灣為志業，由李崗親自領軍。

曾經擔任國安會秘書長的台北論壇基金會董事長蘇起教授，為了支持李崗導演，11月25日晚上七點特別在三創生活園區5樓放映廳包場觀看《光計畫》。蘇起說，多數導演不是求名就是求利，但是李崗做的是他自己認為該做的事，追求的是成就感，令人感動。

李崗表示，蘇起教授早在擔任行政院新聞局局長的時候就很支持影視產業，他們當時就已認識。李崗強調台灣人應該多認識自己的歷史，不要輕易被政治人物二分簡化，所以他過去、現在、未來都會持續用影像紀錄台灣。

(中時新聞網)