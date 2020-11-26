巴西總統波索納洛兒子23日在社群媒體發文表示，巴西支持美國乾淨網路計畫，建立一個沒有中國間諜活動的安全5G。這番言論引發中方強烈回應，讓各界擔憂掀起外交危機。

波索納洛（Jair Bolsonaro）兒子、眾議院外交關係委員會主席愛德華多（Eduardo Bolsonaro）23日在社群媒體發文，表示巴西政府宣布支援美國總統川普（Donald Trump）政府推出的全球聯盟「乾淨網路計畫」（Clean Network），建立一個沒有中國間諜活動的安全5G。

愛德華多表示，這項聯盟將保護參與國家公民和企業的私人資訊，免於遭到入侵。但他之後將發文刪除。

5G科技已成為中美之爭的核心，美國政府指控中國科技企業華為從事間諜活動，中國則說美國利用國家主權問題來損害中國企業。

愛德華多這番言論引發中方強烈反應。中國駐巴西大使館24日發布聲明指出，愛德華多只是遵循美國濫用國家安全概念，以誹謗中國並封鎖中國企業活動，謀求數位霸權。

巴西媒體質問通訊部長法瑞亞（Fabio Faria），巴西是否正如愛德華多所言，加入乾淨網路計畫，以防止中國間諜活動，法瑞亞沒有正面回答，只說「你們打電話問愛德華多」。

中國大使館聲明說，身為眾議院外交關係委員會主席，愛德華多的發言「毫無根據」、「動搖兩國關係」，但「事實證明，中國是巴西的朋友和夥伴，兩國的合作將推動進步，給兩國人民帶來利益。」

聲明還指出，中國政府鼓勵中國企業在科學、事實和法律的基礎上經營，反對對中國企業進行任何形式的無理猜測和誹謗；愛德華多的發言沒有反映大多數巴西民眾的思想，並損害巴西形象。

中國對愛德華多網路發言的反應，受到巴西政府高層關注。巴西新聞網站G1政治專欄作家卡馬洛提（Gerson Camarotti）表示，波索納洛親信已經提醒他，巴西可以選擇認為最合適的5G技術模型，但如果和巴西最大貿易夥伴中國發生外交危機，將得不償失。

一名資深外交官說，愛德華多不代表巴西政府，但他是總統兒子，所以他的發言比任何部會首長還有分量，必須加倍小心，「5G科技是中美之爭的核心，巴西沒有必要蹚渾水；如果巴西介入這場意識形態之戰，只會受傷」。

巴西環球新聞（GloboNews）政治經濟評論家佛洛（Ana Flor）表示，大部分巴西公司已經使用中國的4G結構，任何變化都可能導致5G科技在巴西延遲實施。

佛洛指出，波索納洛已公開批評美國總統當選人拜登（Joe Biden）關於亞馬遜森林砍伐的言論，巴西政府也知道，隨著美國政權更替，環境政策改革壓力也將更大，所以5G科技在巴西與拜登政府的談判中可能很重要。

(中央社)