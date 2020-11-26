【愛傳媒特約記者吳思賢報導】如果這是政治權謀的話，真是太厲害了！民進黨立委高嘉瑜，因為被起底名下有兩筆房產，與她先前感嘆「高房價買不起」的論調相違，引起討論。22日高嘉瑜發文秀出衣服推成山的閨房照，又造成話題不斷，衝上網路溫度計《政治人物網路口碑週聲量》第四名，一週有超過4萬筆討論，超越超過柯文哲、馬英九、陳時中等人。

《KEYPO大數據關鍵引擎》調查高嘉瑜近十日聲量表現，15日高嘉瑜接受採訪時表示現在的高房價，「連她身為中高收入的單身女性也買不起」，當天聲量1382筆；17日她被爆出其財產申報中，在內湖碧湖段四小段已有兩筆建物，造成網路熱議不斷，認為與她先前論調相反，即使她晚間發文滅火表示是指「買不起『理想』的房子」再次引發爭議，單日衝到8167筆聲量。

18日她出面受訪表示「我只是說出年輕人心聲」，澄清自己買的是兩間小套房，加起來只有20多坪，並沒有刻意隱瞞，目前每個月還是有扛8萬房貸，自身租屋處也因為東西太多，加上工作繁忙還需付3萬租金，是靠「省吃儉用」才能夠買房，再次引起8692筆討論。

不過22日高嘉瑜於臉書發出租屋處「衣服山」照片後，又再度引爆話題，網友大都針對其房間枕頭、囤物症討論，她在24日也加碼分享泛黃枕頭睡了十幾年的故事，當天直衝18129筆聲量，超越擁房新聞討論兩倍。

《KEYPO大數據關鍵引擎》顯示，高嘉瑜的租屋處照片曝光後，網路討論已有部分圍繞在她的照片「衣服山」，以及她發黃「枕頭的故事」、「很軟很好睡」，還有相關「囤積症」、「囤物症」等討論。

雖然仍有房產議題中的「買不起」、「買不起房」、「房貸房租」、「轉移焦點」等討論，但總體來說，高嘉瑜租屋照引起的相關討論，已經超過擁房議題，成功的轉移了網路討論的焦點。

(中時新聞網)