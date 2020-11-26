【愛傳媒朱亞君專欄】「其實語言是沒有生命的，只有你在乎它、你給它生命、它才會影響你。對我來說，就是一些文字，影響不了我的。」金馬過了好幾天，終於在媒體看到白靈對那些網民訕笑攻擊的回應，我覺得讚爆了。

我常在演講的時候說：有了社群網站之後，我們都創造了一個更需要肯定、更需要讚美、更需要被欽羨的第二自我。

但別人的認可，對你來說，怎麼就那麼重要？彼時的我很傻，總想著自己丹心一片，急著去跟人解釋清楚。但有一天我懂了，人家才沒那麼在乎你，只不過看到某處有人打群架，就過來跟著往死裡打。

你問他打甚麼？不知道。打的是誰？不認識。懂了，你突然就對那人有了可憐。

他打的是他平日的挫敗感，他打的是自己在職場上的自卑感，他打的是要發洩那個不曾被正視的怨氣。那我何必對他辯解呢？我那麼在意他嗎？回過頭來，我何必須要他的認可？

人沒有辦法從自身得到認同，就會渴望從別人那裡尋求認同。自我辯解是，攻擊別人也是。一個無法認可自己的人，才會需要別人的認可。

你有多需要別人認可，對自己就有多少批評。因為你從來不覺得「我很棒」，你沒有那個堅實的內在，在別人批評你之前，你已經在內心中批判自己無數遍了。

「在意別人的看法，就是心裡裝著很多人。」叢非從說的。

因為別人的看法，比你的看法重要；別人的感受，比你的感受重要；別人覺得舒服，你才有踏實感。

心裡裝著這麼多別人，我們不累嗎？

作叢非從的書，得到好大的力量。書裡有很多刺，一邊看你會一邊想辯解：「我不是啊。」

但你若願意靜下心，誠實的面對自己，最軟弱最虛空的那個部分，你會發現這世界上好多困擾你的事情，都不過是生活的雜質，那些一點也不重要，當那個感覺一通，所有的雜質都可以輕鬆拋下。

我對我自己負責，我對我自己的需求負責，我敢於付出，也不期待在一段關係中不受傷。我可以成為那個不被外界動搖，堅實的自我。

「因為我的陽光太明亮了，把你的陰影照出來。所以我明天還是會繼續精彩、繼續性感，你改變不了我，這是我的人生，我也做不了別人。」

白靈這樣說著（立刻被圈粉）。多棒的一段話，當我們能夠肯定自己，舒服作自己，才能夠作最棒的自己。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

圖片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)