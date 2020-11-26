【愛傳媒葉毓蘭專欄】11月25日，我出席黨團的「獨立機關不獨立 新聞自由攏是假」記者會，批評NCC對中天新聞不換照一事，目無法紀、違法行政，根本不是獨立而是獨裁。

中天新聞空出的52台，各家業者都有興趣，陳耀祥主委竟然可以公開為華視說情，這要如何公平對待所有申請移頻的業者？NCC用違規、內控自律失靈、違反新聞自主公約、違反換照時承諾等理由不予換照，但這些都是藉口，沒有法律依據。

相信大家還有記憶，當時的聽證會公告就把「國家安全」放在議程上，後來不換照卻沒有用這個理由。原來是因為聽證會邀請國家安全局，國安局根本沒來，沒有要配合NCC這齣中天新聞會危及我國國安的爛戲，NCC只好另找藉口了。

所謂的內控自律失靈和違反新聞自主公約，是103年中天換照時NCC利用審查執照權力，要求納入營運計畫的。

但NCC要求內控當中的獨立編審機制是108年提出、尚未通過的「媒體多元維護與壟斷防制法」草案第18條，換照當時的衛星廣播電視法只有「內部控管機制」這六個字，語焉不詳；要求新聞自主公約、業者要跟工會協商，則是草案第19條的內容，翻遍當時衛廣法根本沒有「公約」這兩個字。

NCC自己也知道台灣的媒體環境，各家新聞業者違法違規情況相去不遠，但找來內控和公約的藉口，不但沒有法律依據，還都是自己掰的，說你失靈就是失靈！

來剝奪業者執照權利，無法無天，行政獨裁！陳耀祥主委，請自己好自為之，知所進退吧！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)