【愛傳媒黃珊珊專欄】時間已經深秋，但是天氣好得像夏天一樣，雖然世界疫情嚴峻，台灣還是寶島！

今年台北創業週的活動反而比歷年更大、更豐富，國外團隊無法到台北，但是台灣的新創團隊參展數量卻爆表。

台北市是一個致力於鼓勵支持新創團隊在台北作夢的環境,，台灣不缺乏人才、但人才缺乏的是舞台，所以柯市長特別成立智慧城市辦公室與創業服務辦公室，特別針對新創事業加以輔導鼓勵。

我們有十幾處的新創基地，年底還有五處進駐，讓這些新創團隊在草創階段減少成本，甚至公司登記稅務這類繁瑣的庶務都由政府協助，讓他們心無旁鶩的創業，新創失敗機率很高，但不去嘗試支持，成功的機率會更低。

有些人說台北市花很多錢在幫助輔導新創或智慧城市POC業者，成功率不佳，當然政策可以檢討，可是支持創新與創意的精神，不是金錢可以衡量的，台北市政府也希望成立類似天使投資基金，如果議會通過，公私協力一起挺新創。

12月1日八大類場所就要強制戴口罩，顯然疫情更加嚴峻緊張，1月1日又有萊豬問題，立法院還會打成一團，但是源頭管理到現在沒有任何進展，內閣改組的傳言又甚囂塵上。

到底有沒有人要解決這些百姓每天擔心的事情？地方政府需要明確的政策指示才能在第一線執法，不是吃完牛肉麵就沒事了呀！

源頭管理！源頭管理！源頭管理！到底要不要做？

11月21日去頒獎給優良公車駕駛，我連續頒獎給一百五十位公車運匠（真的很多！），他們每一位看起來都非常和善親切，有些是全家一起上台領獎，我感覺十分驕傲！

公車與捷運是台北市民每天必用的交通工具，市民朋友每天早上看到公車司機，都會影響一天的心情，司機朋友代表台北市政府的服務，公車滿意度高達九成五七，捷運的滿意度也不惶多讓，台北的公共運輸已經是世界一流的等級。

尤其今年的公車防疫工作很吃重，從三月到現在，司機們每八個小時還是要全車消毒一次，他們不但要注意行車安全，注意車上乘客動態，規勸乘客戴上口罩，還會被奧客刁難，服務業本就不好做，公車司機更是最辛苦的行業之一。

這些優良駕駛不但盡心努力，更獲得乘客的高度肯定與回饋，大家下次坐公車時，如果覺得司機大哥或大姊服務不錯的話，可以打電話或到1999表達你的肯定與滿意，讓他們有機會成為明年度的優良駕駛！

從新創團隊與公車司機身上，我看到這個城市的進步是眾人一起努力的結果，深深以他們為榮！

作者為台北市副市長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)