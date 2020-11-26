港星吳綺莉1999年和成龍發生婚外情，生下女兒吳卓林（小龍女），吳綺莉事後一肩擔起照顧女兒的責任，不過網上近日卻傳吳綺莉要爭奪成龍家產，而吳綺莉還被指替女兒取名為吳卓林是「吳綺莉卓越林鳳嬌」的意思，對此，吳綺莉也逐一駁斥傳聞。

吳綺莉未婚生下小龍女後，母女與成龍都沒有再聯絡，不過陸網近日則瘋傳吳綺莉是要爭奪成龍家產，才把吳卓林生下來，對此，吳綺莉透過經紀人阿文錄影片表示，吳綺莉根本沒有這份心「如果她有這個念頭的話，早在吳卓林沒滿18歲以前，她就已經採取行動了」。

至於吳綺莉被指她替女兒取名為吳卓林是「吳綺莉卓越林鳳嬌」的意思，經紀人則反問：「您會把自己的心思寫在臉上去告訴別人嗎，如果她真的要有這份心的話，也應該是悄悄地做，何必去昭告天下」，而經紀人也透露，吳綺莉當初是很喜歡一位國家領導人的夫人，才取了一個同音的名字。

最後，經紀人不禁替吳綺莉求饒：「希望大家饒過她，求放過，不要再瞎寫了」，同時，阿文也提到，吳綺莉過去的角色是母親，現在她已完成任務，吳綺莉又回到演員這個角色上，而吳綺莉也在微博寫下：「一個人就一個人，用心演戲，用心工作」，她與吳卓林的母女關係恐怕還是僵在那兒。

吳綺莉微博全文。（圖／取材自吳綺莉微博）

(中時新聞網)