假如這個爆料屬實，那麼巫師後衛沃爾堪稱慘遭自家隊友背叛了！根據《ringer》資深記者比爾西蒙斯26日爆料，如今搶當巫師一哥的畢爾，正在給巫師高層施壓，希望可以通過沃爾和火箭後衛韋斯布魯克互換交易，就算還要賠上未來選秀權。

儘管目前這筆驚人交易仍無實質進展，可是沃爾和韋斯布魯克所剩合約都是3年超過1.3億美元，確實存在互換可能性，問題是沃爾先前因為腳跟阿基里斯腱傷勢，整整快兩年沒有打球，也讓沃爾的市場交易價值遠比韋斯布魯克還要低。

不過巫師總管薛波德最近才曾放話，球隊並無交易沃爾的打算，期望撲滅外界謠言，「我們並不打算交易沃爾，今天上午我才跟沃爾在一起，更看了他的訓練狀況，我可以看得出來，他的身體狀態恢復得很棒，已經為了新球季做好一切準備。」

只是目前無論沃爾或韋斯布魯克，都跟球隊高層鬧僵，沃爾是因自己竟然涉入與韋斯布魯克交易，更不滿巫師把畢爾當作球隊一哥，韋少則因不想繼續待在火箭跟哈登聯手，也跟火箭提出交易申請，如今又多了畢爾出來攪局，看來只會越來越亂。

(中時 )