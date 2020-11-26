美國總統川普(Donald Tump)多次稱美股飆漲是其政績，競選時也稱若拜登(Joe Biden)獲勝會導致股市崩盤，但說法經不起數據驗證。被認為最能反映美股市場變化的標普500指數，在大選後3周漲幅7.7%，約近4年前川普當選時漲幅3倍，史上僅次雷根(Ronald Regan)1980年初次當選時。

不過川普說法也非全無根據，民主黨籍總統對股市殺傷力也可驗證，尤其是初次當選者，都會讓市場恐慌。這可能是因為民主黨較共和黨更強調政府介入市場調節，以及相對更傾向嚴格監管大企業。

從數據可追溯1928年(儘管標普500是1957年才建立)起，只有2位總統當選人在選後3周讓標普500跌幅逾10%、1位跌幅逾9%，分別是2008年歐巴馬(Barack Obama)初次當選、1948年杜魯門(Harry Truman)初次當選(但1945至48年以副總統繼任總統)，1932年小羅斯福(Franklin Roosevelt)初次當選。不過小羅斯福當選時正值大蕭條餘波，屬非戰之罪。

今年美國大選後，標普500已經3度更新史上最高紀錄。儘管川普認為功在自己，但分析師們似乎更把他當成周處除三害裡的周處，因為拜登在選後3天左右就比預期更快確立了優勢，而川普雖未曾開口認輸，堅持質疑選舉結果，但本周終於同意政府開始與拜登團隊交接。

市場研究機構指出，投資人正關注拜登的行動，而且迄今非常喜歡他，除了3周來每周都有疫苗好消息助攻，他的內閣任命令金融界滿意，特別是可能提名前Fed(聯準會)主席葉倫(Janet Yellen)為財政部長。屬新興凱因斯學派的葉倫重視政府的市場調節功能，而且與現任Fed主席鮑爾(Jereoe Powell)、國會關係良好，有助於新紓困法案出爐。

拜登全球主義、多邊主義傾向與其外務方面任命，也被分析師認為有利市場。川普任內以關稅為武器全球引戰，中國之外，歐盟、加拿大、日本、韓國、臺灣、巴西、印度、越南全被攻擊過。投資策略師庫卡法斯(Angelo Kourkafas)說：「我們看到政治不確定風險降低，若能維持目前有利環境，又降低貿易戰風險，可能為股市帶來好結果。」

(中時新聞網)