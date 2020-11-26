「老市區新熱血，關懷學子你我一起來」，認捐市區國小清寒學童課後輔導計畫啟動儀式，25日在光復國小舉行。必比登推介餐廳「金之園草袋飯」負責人、同時也是卓越獅子會長范家豪，以及現任台中市議員、千羽家慈善會理事長張彥彤，代表捐助30萬元給台中市中區光復國小、西區大同、中正、大勇以及忠信國小。

這項計畫由卓越獅子會與台中市千羽家慈善會共同主辦，國際獅子會各分會贊助與合辦，主要是認捐中、西區各國小清寒學童課後輔導所需經費，讓清寒家庭出身的學童，不會因為家境的因素，在學習的起跑點上輸給一般人。

計畫的發起人之一范家豪表示，長期以來，很多人的目光與社福資源都關注偏鄉以及郊區學校，卻忽略了舊城區的弱勢學子，中西區即便已經繁榮，但仍可看到M型化發展，不少孩子因為經濟緣故，無法參加課後輔導活動。

范家豪進一步表示，這個認捐計畫能夠成行，除感謝千羽家慈善會，也要感謝獅子會各友會的熱情協辦與贊助；因為有大家的熱情，才能讓舊城區弱勢家庭的孩子們，不會因為資源的匱乏，在人生的道路一開始就輸在起跑點上，而喪失了未來無限美好的可能。

千羽家慈善會理事長張彥彤表示，該慈善會自成立以來就在中西區各里舉辦頒發國中小學生獎助學金的活動，單是今年就有上千位學子獲獎；這次與卓越獅子會共同發起這項活動，讓年輕學子能夠感受到社會的關懷與溫暖，讓善的理念與力量不斷擴散出去。

(工商 )