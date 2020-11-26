富邦金(2881)法說會後，美系外資出具最新報告給予「加碼」評等，目標價50.6元。富邦金在壽險和證券都繳出亮眼成績，也因此外資上修今年和明年的獲利估值，今年全年富邦金EPS上修到7.35元；而明年的EPS則為6.45元。富邦金昨天法說也明確表示，將會再尋找國內合適的商辦進行投資。富邦金今年己經投資不動產金額逾550億，成為投資不動產最大咖的金控。

富邦金今年以來投資不動產金額逾550億元，包括5月以282.7億元購入北市大南港，以及7月以268億元購入「台北王朝大酒店」不動產。北市大南港，初步規畫興建全棟辦公大樓及商場出租，開發後預計收益率可逾2.8%。至於「台北王朝大酒店」不動產，因賣方採售後回租，富邦人壽穩賺租金，預期有2%報酬率。富邦金因應新冠疫情之後的低利效應，積極為壽險資金找穩定收益，優質商辦大樓與不動產再成熱門選項。

富邦金截至第3季底，國內股市部位4556億元，佔資產比重達10.7%；國外股票部位2115億元，佔比約5%，合計國內外股票部位達15.7%。富邦金資深協理王家慧表示，目前現金部位約2920億元、佔比達6.9%；國內外股票部位約15.7%，未來對台股審慎樂觀，比重會持續提升至17%左右。她強調，目前現金部位多，主要是第3季考量到美國大選前的不確定性，因此有放慢投資步調，在選後第4季會逐步把現金部位調降，布局至更好的投資機會。9月底富邦金未實現利益約789億元，債占約6成，股票約4成。

(時報資訊)