中華電「2020MOD微電影暨金片子創作大賽」25日出爐，總獎額超過390萬元，共300組創意團隊及知名演員參與，由37部微電影及5件VR原創微電影企劃案入圍角逐，最高獨得140萬元，為國內獎金最多且最具規模的微電影比賽。

電影組【百萬金獎】由紀錄片《無聲時刻》擒下，施佑倫一人包辦導演、攝影及剪輯。本屆首次舉辦的【VR原創微電影企劃徵選】百萬得主，則是由《當鯨魚游上沙灘》奪得，中華電信副總經理表示，所有入圍微電影組作品皆將上架MOD平台，讓優秀作品有更多曝光的機會。

因應5G時代來臨，落實「領航未來、創意秀出來」的創新精神，更首辦【VR影展】，特邀四部大師級作品展映

中華電信表示，本屆大賽共300組創意團隊及知名演員參與，主題多元、類型豐富，最終由37部微電影及5件VR原創微電影企劃案入圍角逐。

中華電信11月14日於光點華山舉辦入圍影展，除了讓作品躍上大銀幕，更推出映後座談，與觀眾一同分享創作者的種種感動。因應5G時代來臨，落實「領航未來、創意秀出來」的創新精神，更首辦【VR影展】，特邀四部大師級作品展映，索票熱烈，場場額滿。

這屆評審陣容強大，包含《怪胎》導演廖明毅、《馗降：粽邪2》廖士涵導演、《無聲》柯貞年導演及李啟源、卓立、林立書、許智彥等導演，耗時近兩個月才決選出最終得獎者。

微電影組【百萬金獎】由紀錄片《無聲時刻》擒下，施佑倫一人包辦導演、攝影及剪輯。評審團盛讚導演深刻地傳達社會集體施加在一個平凡人身上的無聲暴力，後座力驚人。

而本屆首辦的【VR原創微電影企劃徵選】百萬得主則是《當鯨魚游上沙灘》，作品企圖心極強，執行程度高、且善用VR敘事的特性，榮獲【中華電信VR創作獎】。此團隊獨得100萬圓夢製作金，將獲得中華電信與宏達電（HTC）技術協力的企劃案簽約，頒獎現場氣氛沸騰。

中華電信表示，所有入圍微電影組作品皆將上架MOD平台，讓優秀作品有更多曝光的機會。

(工商 )