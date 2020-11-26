森崴能源(6806)送件申請登錄興櫃。

森崴能源成立於96年4月，主要業務為能源開發工程服務、電廠維運(設備維修)太陽能發電廠，以及節能/儲能服務工程等全方位專業能源服務，董事長為郭台強，總經理為胡惠森，目前股本為10億元，109年上半年營收為7622萬元，稅後虧損1525萬元，每股淨損為0.19元。

(時報資訊)

#森崴能源 #興櫃