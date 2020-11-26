《店頭市場》森崴能源申請登錄興櫃 09:092020/11/26 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 森崴能源(6806)送件申請登錄興櫃。 森崴能源成立於96年4月，主要業務為能源開發工程服務、電廠維運(設備維修)太陽能發電廠，以及節能/儲能服務工程等全方位專業能源服務，董事長為郭台強，總經理為胡惠森，目前股本為10億元，109年上半年營收為7622萬元，稅後虧損1525萬元，每股淨損為0.19元。 (時報資訊) #森崴能源 #興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》乾杯聯名統一超 推銅板鮮食拓新商機 12:502020/11/25 財經 《傳產》捷運小碧潭、頂埔站運量穩 房價保值佳 12:332020/11/25 財經 日益能源 高鐵BOT案獲金質獎 04:102020/11/26 產業特刊 《興櫃股》安普新現增上市案 12月2日公開申購 08:182020/11/25 財經 台電新設7燃氣機組 04:102020/11/25 財經要聞 三井台中港OUTLET PARK二期建照通過 拼2021開幕 12:392020/11/25 生活 嘉市影視音基地將完工 開放取景 04:102020/11/26 地方新聞 《興櫃股》台積電力挺 威鋒USB4明年H2拚量產 16:482020/11/25 財經 森崴能源 25日申請登錄興櫃股票 17:492020/11/25 財經 大陸防範新能源車產能過剩 著手調查恆大、寶能 20:022020/11/25 兩岸 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 1年來遭川普狙殺 陸媒爆華為暗藏保命動作 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 配合基本工資調整勞保投保薪資分級 勞保局逕調逾288萬 - 財經 - 工商 藏壽司第二？麥味登競拍前 股價慘打回原形 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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