大陸省級領導再添新員，《北京日報》26日報導，中共中央近日批准張延昆任中共北京市委副書記。雲南省於日前省長阮成發更上層樓履新省委書記後，雲南省人大常委會25日表決通過任命1963年次的王予波為副省長，並代理省長，使他成為全大陸最年輕的省長。《北京青年報》統計，目前全大陸省級政府一把手中，「50後」官員有7人，「60後」有24人。

《北京日報》報導，張延昆，1963年生，河南方城人，1985年4月入黨，1985年8月參加工作，中央黨校研究生畢業。現任北京市委常委、政法委書記、國家安全委員會辦公室主任，北京市法學會會長。曾任新疆自治區黨委辦公廳祕書一處助理調研員，司法部辦公廳部長辦公室秘書、正處級秘書，北京市委辦公廳正處級秘書，懷柔縣委副書記、政法委書記，懷柔區委副書記、區委黨校校長、副區長、代區長、區長，順義區委副書記、副區長、代區長、區長、區委書記，北京市副市長、市政府黨組成員、市委政法委副書記。

《北京青年報》報導，王予波1963年1月生，河南鎮平人，中央黨校研究生學歷，長期在西部青海省工作。從1984年7月至2019年5月，王予波在青海省工作了35年，歷任青海省政府辦公廳社會二處處長，青海省科學技術廳黨組成員、副廳長，青海省政府副祕書長、辦公廳主任，青海省教育廳黨組書記等。

2012年2月，王予波任西寧市市長，2015年4月躋身省級常委，後兼任省委祕書長。另據媒體披露，王予波是名作詞家。環青海湖國際公路自行車賽主題曲《青海夢》，就是王予波作詞。中共十八大後，王予波於2019年5月由青海省委常委、常務副省長任內離開青海，轉赴雲南，成為雲南省委副書記，如今，王予波再度履新，成為雲南省代省長，王予波是十八大後雲南第四位省級政府一把手。今年至少有7位省級政府一把手都是從省委副書記崗位上履新。

(中時 )