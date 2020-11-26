美股那斯達克指數再創新高，台股加權指數26日開在13,763.79點，台積電（2330）開在489元，指數往上拉升。且受美國電動車大廠特斯拉股價創高影響，台股電動車相關概念股如智伸科（4551）、加百裕（3323）等走勢強勁，成為早盤盤面上亮點。

美股道瓊工業平均指數11月24日首度站上3萬點後漲勢稍歇，疫情封城導致美國裁員數跳增、引起市場關切，也使各大指數於感恩節前拉回，惟受惠於疫情的科技股，帶動那斯達克指數登上歷史最高峰。

道瓊工業平均指數11月25日下跌0.58％（173.77點）、收29,872.47點。那斯達克指數上漲0.48％（57.62點）、收12,094.40點，再創歷史收盤新高。費城導體指數下跌0.34％（8.76點）、收2,600.24點。

群益投顧指出，台股連2日開高走低，盤面短線減碼氣氛轉強，指數轉成高檔震盪。台積電（大量高點11月16日的484元）與聯電大量高點（11月24日的38.15元），以及IC設計族群轉弱，代表短期指數衝高空間有限，但仍有輪動轉強族群。當沖比重超過三成，宜注意10點過後，轉弱個股賣壓增強。

群益投顧指出，短線上，主流類股可留意包括半導體、轉機股、台積電供應鏈、補漲股、航運股、替代能源股。

(工商 )