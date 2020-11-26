群創宣布榮獲國家級最高榮譽，以「65吋8K4K高螢幕佔比多分區薄型化電視」獲選2021年第29屆「台灣精品銀質獎」的肯定。同時，群創囊括8項「台灣精品獎」標章殊榮，涵蓋場域應用包括智慧育樂、智慧家居、智慧零售等，搶攻智慧場域新契機。

搶攻後疫時代智慧育樂商機，群創具備領先業界的無縫拼接、極窄邊框的獨家研發實力，推出全球最窄邊框「65吋8K4K高螢幕佔比多分區薄型化電視」，藉由獨家創新設計，成功挑戰業界最窄非顯示BM區（Black Matrix），邊框僅達0.5釐米，搭載miniLED背光達到多分區設計，提昇亮、暗細節，將色彩空間達到極致，且整機厚度僅14.9釐米，安裝便易，讓電視成為家中最美工藝品。此外，群創亦獲得八項「台灣精品獎」標章，包括「13吋極致窄邊框屏」，採用群創前瞻技術，實現全屏極窄下邊框，具高屏佔比、高亮度、高解析度、低功耗等優異特性；「6.4吋環繞顯示器」，具極窄邊框、雙屏螢幕切換，使行動裝置集結功能性、外觀性、實用性於一身。

同時，群創「6.4吋隱形相機顯示器」與「內崁式全屏指紋辨識顯示器」除了於今年7月榮獲「顯示器元件產品技術獎—卓越技術獎」之外，更再度獲得「台灣精品獎」標章殊榮。

近年5G、人工智慧（AI）與物聯網（IoT）蓬勃發展，美國Statista研調指出，2021年智慧家居市場規模將達793億美元。群創串聯智慧家居生態系統，推出「智能鏡面顯示器」，搭載多功能觸控，透過窄邊框拼接技術，融合多元應用功能，更能與顯示內容互動，開啟智慧家居娛樂無限可能。近年來，個人與企業資訊安全需求提升，群創「23.8吋三邊無框防窺顯示器」以群創獨家專利設計，搭配一鍵切換功能，輕鬆轉換私人或共同觀看模式，同時兼具高度隱密性跟保有廣視角面板的使用彈性，成功搶佔新一波資訊安全商機。

群創獨家AM miniLED COB（Chip on Board）拼接技術，獲得國家認證的榮耀與肯定。業界首發「110吋AM miniLED COB公眾顯示器」榮獲「台灣精品獎」標章殊榮，具柔光護眼、高亮度、高對比、高色飽、高清晰動態畫質及無尺寸限制等特色，搶進布局高級會議室、中控平台、大型室內廣告屏幕，未來甚至可延伸至智慧家電、智慧零售等顯示場域，點燃商機無限。

(工商 )