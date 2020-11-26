「MOD微電影暨金片子創作大賽」的「愛爾達劇本獎」的徵選結果出爐了，在經過2輪的票選，愛爾達劇本獎的首獎由《餐桌》、《貓孩子》、《天甲紅緣》三部作品獲得，各獲得10萬元獎金。

愛爾達表示，這次得獎的三組作品，題材類別都截然不同，內容也相當多元化，多面向呈現社會的多樣面貌。

《餐桌》一片藉由新餐桌的進駐帶入一個家庭的變化，從孩童的懵懂無知到青春期的叛逆，親子關係也因為時間有所起落。隨著歲月的增長，孩子漸漸也懂得父母的心意，一家人最終還是在餐桌上讓彼此卸下了心房。

《貓孩子》描述兩位家境截然不同的小女孩因為一隻流浪貓而有了連結，寫實的劇情帶進了家暴、虐兒和霸凌等現在社會所重視的議題。兩位小女孩際遇的強烈對比及社會黑暗面的呈現，更令人不勝唏噓。

《天甲紅緣》講述單身男女求紅線的過程。兩位女子為得到最後一條紅線無所不用其極，相互較勁。沒想到最後一條紅線卻被一位帥哥捷足先登，祈求月老幫他找尋「真命天子」。輕鬆詼諧的手法搭配上最後的大轉折，讓人看了不禁會心一笑。

愛爾達電視執行長陳怡君表示，愛爾達希望藉由「MOD微電影暨金片子創作大賽」及「愛爾達劇本獎」這樣的徵選活動能夠為影視文創者多一個作品發佈的通路及資源取得的平台，更期盼能藉此拋轉引玉，讓更多的企業將資源投入台灣的影視文創產業，厚植產業競爭力。

陳怡君強調，在收視多通路的時代，內容的續航力是媒體營運的基石，優質的內容有助於影視平台創造流量，拓展營收，並再投入資源拍攝更多元的影視作品，讓產業走向一個正向的循環，達成多贏之局面。

愛爾達電視自開播以來就以製播自製節目為公司發展的重心，像是《地球的慶典》、《主廚大聯盟》、《環遊世界800天》、《菜鳥天兵神救援》等，並成功行銷到香港、馬來西亞、新加坡等地。

此外，今年更以《地球的慶典》節目雙料入圍第55屆電視金鐘獎，這是愛爾達電視連續三年入圍金鐘獎，足見愛爾達的節目製作品質與能力。

陳怡君強調，在有限的資源下，愛爾達努力製播各式節目，滿足視聽眾收視喜好，藉由多方合作的方式，能讓影視創作者、頻道業者和影視平台等達到多贏的局面。

(工商 )