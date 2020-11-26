轟20傳5月已首飛成功

英國國防和安全智庫皇家三軍研究所（RUSI）的報告指出，隨著解放軍亞音速轟-20隱形轟炸機擴大打擊範圍，遠超越海岸線，將賦予中方「真正的洲際打擊力」。

據《南華早報》（South China Morning Post）26日報導，這款轟炸機雖仍在研發，但五角大廈認為，一旦完工後，它將可打擊如關島等美國海外領土。另有分析家認為，夏威夷也在打擊範圍內。

這份報告概述了中俄如何發展包括下一代戰機，還有新武器等空中戰力。這篇10月下旬公布的報告指出，轟-20武裝了核子和傳統遙攻飛彈，象徵解放軍空軍在政策和裝備研發上有重大突破。

此外，報告指出，目前中方空軍被設定為具備穿透第一島鏈戰力的區域空軍。而所謂的第一島鏈，是指由日本，台灣和菲律賓等所組成的鏈狀區域，這些是北京認為，萬一爆發衝突，它無論如何都必須守住的區域。

轟-20

反之，報告強調，轟-20將賦予中方真正的洲際戰力投射能力。解放軍2016年宣布，轟-20可能在5年內就準備好服役。而據陸媒報導，它的可投放酬載量達45公噸，其中包括核武，還有4枚隱形或高超音速巡弋飛彈。

中方空軍打算要擴大轟炸機行動，而這正是計畫的一部份，也是更廣泛武裝部隊升級專案的一部份。而五角大廈8月發布的報告估計，它的巡航距離可達8,500公里，將關島涵蓋在射程內。不過，其他軍事專家估計，它的巡航距離超過1.2萬公里，而這意味連夏威夷也在射程內。

香港軍事專家宋忠平說，轟-20是解放軍陸海空戰略核三角的一部份，當初設計時，航程就是要能到達美國領土。然而，他也指出，轟-20的飛翼設計意味它不太可能有空戰能力，也因此隱形性能更重要。

而中國人民解放軍國防大學教授張召忠也說，對隱形是轟-20的核心戰力。他指出，在現代戰爭中，「飛行炸彈卡車」已由敏捷的多用途戰機所取代。

(中時新聞網)