41歲大陸女星章子怡5年前嫁給歌手汪峰，陸續生下一對子女，加上汪峰與前妻生的女兒小蘋果，一家五口幸福美滿。日前她替小蘋果歡慶15歲生日，兩個女兒的互動引發討論。

章子怡25日晚間在微博曬出全家福，寫道：「我們漂亮的大女兒15歲啦，就這樣幸福快樂健康地長大吧！花季少女，我們的寶貝。」短短幾句話流露無遺對小蘋果的愛。照片中，章子怡一手搭在小蘋果的肩上，四個人緊密相依，桌上的蛋糕有個跟小蘋果一樣的卡通人物，旁邊擺放花束裝飾，身後的牆上掛滿慶生氣球，氣氛好不熱鬧。

值得一提的是，5歲女兒醒醒與小蘋果的互動超溫馨，醒醒不僅整個人撲倒在姐姐的懷中，兩人合影時，更是從後面環抱住，讓網友不禁稱讚：「姐妹倆感情真好」、「好幸福的一家」、「這姐妹倆也太美了吧」、「溫馨到更像母女」。

章子怡一家人和樂融融，兩個女兒的互動掀討論。（圖／微博@章子怡）

不過，年僅15歲的小蘋果搽上紅唇，被部分網友認為有點太超齡，「說25歲我都信」、「確實有點顯成熟，應該是口紅色號和頭髮原因」。

(中時新聞網)