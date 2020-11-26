民進黨立委高嘉瑜因炒房、千萬房產等問題屢登新聞版面。高22日澄清並公開租屋處的衣物和泛黃枕頭「慘況」，更嘆自己得罪太多人。對此，知名作家苦苓直言，現在高嘉瑜大搞自身是被迫害者形象，就是要為台北市長選戰鋪路，只要高嘉瑜能夠度過這風波，市長之路就順遂了。

苦苓在政論節目《辣新聞》上表示，現在高嘉瑜就是在角色扮演。高第一次扮演就是努力工作買不起房子的「小資女」，結果被揭穿，「妳根本有房子、妳不但有房子，妳還不住，不住你還擺在那邊繳貸款，另外繳房租」，這給年輕人理財做出最壞的榜樣。「妳怎會花一個錢買房，然後花錢在租屋，然後說還沒有買到理想的房子。妳買一個不理想的房子，然後說買不到理想的房子，只好租房子，這樣要怪誰」？

苦苓再表示，「小資女」演了之後，輿論和網路嘩然。高嘉瑜接下來趕快把自己亂七八糟的房間和泛黃枕頭秀出來，開始扮演「魚乾女」，還說「自己都吃過期的食品」。對此，苦苓批評，「沒有人說她不該有房，沒有人說她不該有錢，只是說不要裝窮和哭窮」，高嘉瑜這樣操作太扯和假掰了。

苦苓指出，高嘉瑜扮演完「小資女」、「魚乾女」後，現在開始塑造第三個「正義女神」的角色，強調自己被攻擊，是因為之前質詢居住正義和萊豬時，沒有站在民進黨這邊，所以遭到迫害。但是最先攻擊高嘉瑜的不是民進黨人士，而且這些批評高嘉瑜的資料都是來自其所申報的財產。

為什麼高嘉瑜把自己塑造成一個被迫害者？苦苓表示，因為高嘉瑜心心念念就是想選台北市長，之前高嘉瑜碰到吳怡農和藍委蔣萬安都說，將來他們3人都是要選台北市長，所以高嘉瑜現在製造被迫害者形象，只要高嘉瑜度過這場風波，市長之路就更順遂了。

(中時新聞網)