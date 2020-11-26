破獲詐騙三線話務機房 南市刑大攻堅畫面曝光

台南市警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊接獲165線報，謝姓嫌犯及同夥以假檢警手法詐騙，經警方歷時半年追查，24日專案小組一舉攻破4處話務機房，緝獲謝姓主嫌及機房成員17人到案，全案以詐欺等罪嫌移送台南地方檢察署擴大偵辦。

據了解，該詐欺犯罪集團在台南市承租多處大樓，採一線、二線、三線機房分頭運作方式，規避警方查緝，再俗稱假檢警之假冒公務機構手法為話術，誘騙民眾上當後，後續假冒不同公務機構，層層轉介，待民眾鬆懈屈服後交付金錢，牟取暴利。

南市刑大攻堅，破獲三線話務機房逮17名詐欺犯。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

南市刑大攻堅，破獲三線話務機房逮17名詐欺犯，查扣行動電話40餘支、犯罪所得85萬、毒品等證物。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

科技犯罪偵查隊半年前獲報後，與偵查第三隊、刑事警察局南部打擊犯罪中心第一隊等單位共組專案小組，並報請台南地方檢察署任股郭檢察官書鳴指揮偵辦。

經專案小組歷時半年追查，認時機成熟，向台南地方法院聲准搜索票，於24日同步執行專案，一舉攻破4處話務機房，緝獲謝姓主嫌及機房成員17人到案。

警方現場查扣行動電話40餘支、筆記型電腦4部、wifi分享器、詐欺話術教戰守則、犯罪所得新台幣85萬餘元及第二級毒品安非他命、第三級毒品愷他命計50餘克等證物。

刑大大隊長林宏昇呼籲，詐欺話術推陳出新，如民眾接到可疑電話，請撥打165反詐騙諮詢專線諮詢，或至鄰近警察機關查證，如有犯罪情資，亦請隨時提供警方偵辦，共同維護社會治安。

(中時 )