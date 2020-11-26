進入11月份枯水期後仍無有效降雨，旱災中央災害應變中心25日宣布水情燈號黃燈區域，夜間減壓供水時間提早至每日晚間22時，結束時間也延後至清晨6時，希望提高節水率。

自來水公司表示，旱災指揮中心要求趕辦相關抗旱因應作為，包含地下水井整備啟用復抽、水庫出水量管制、跨區域調度支援，以及研擬埤塘、伏流水及海淡水等新增水源，並為減緩供水量，宣布桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義及台南地區為水情黃燈減壓供水區域，原採23時至隔天5點離峰時段，在不影響產業及民生用水下減壓供水。

台水公司預估，實施夜間減壓供水，讓總節水率超過3％，總節省水量超過一座新竹寶山水庫有效蓄水容量503萬噸之水量。現在延長減壓時段由原六小時增為八小時，希望在各標的用水影響最小的原則下，提高總節水率到5％為努力目標。

台水公司說已整備完成送水車及臨時供水站，在擴大減壓供水時段如造成用戶用水不便，可撥1910免付費電話洽詢，也呼籲大家共體時艱節約用水，將水資源做最有效利用，一起攜手抗旱。

(工商 )