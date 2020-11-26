台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員張仲景，於日前擔服巡邏勤務，於13時43分接獲路人報案表示在惠中路與公益路口有一名迷途老嫗，請警方協助。

警方指出，張員到場發現一名翁姓老嫗(77歲)，神情無助慌張地站在路邊，立即上前關心並詢問是否有攜帶證件或手機，老嫗表示身上只有帶錢，剛去逛完菜市場準備要回女兒家，但不知道要往哪走。

張員詢問渠女兒家住哪裡，老嫗回答印象中旁邊有間媽祖廟，因轄內有數間土地公廟，張員擔心老嫗誤認為媽祖廟，於是詳細詢問廟有多大間、廟前是否有空地，老嫗表示廟前有空地而且蠻大間的，張員立即聯想到「萬和宮」，於是駕駛警車載著老嫗至鄰近土地公廟及萬和宮繞繞，幫助老嫗回想女兒家在哪。

警車才剛到萬和宮，老嫗便拿出300元要給張員，稱要給警察補貼油錢，張員立即謝絕並笑著告訴老嫗：「我不是計程車司機啦，幫你安全送回家本是我的職責。」

警方表示，此時廟旁快步走來一位黃姓婦女(51歲)，老嫗看到說「那就是我女兒啦！」經確認翁姓老嫗確實是她的母親，黃女直呼「噢~我快嚇死了! 剛剛我還拜託5、6個人幫忙找。」經了解老嫗平時住在台南，近日北上女兒家住，對台中的路不熟，且老嫗患有阿茲海默症，獨自出門4個多小時未返家，讓黃女心急如焚。

直到看到張員將母親平安送回家，才鬆了一大口氣！頻頻向警員道謝，張員開玩笑地說也許是媽祖保佑吧！母女倆開懷大笑，表示對警方熱心積極為民服務的精神萬分感謝。

大墩派出所長葉信良呼籲民眾家中如有高齡患有失智情形， 最好避免讓其獨自出門，倘若與其失去聯絡也不要慌張，可立即向警方報案請求協尋，並請攜帶家屬近日的生活照及告知警方失蹤人可能去向及當時穿著等特徵。

(中時 )