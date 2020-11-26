美豬先查廠後開放成定局？陳時中：以政院說法為主 09:342020/11/26 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中。（陳人齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳行政院今將宣布，明年美豬開放須先完成查廠後再進行，衛福部長陳時中今赴立法院衛環委員會備詢時，接受媒體訪問時指出，行政院今天會有決議，將以行政院的說法為主，強調會以國內的安全衛生為優先考量。 蔡政府開放美豬爭議不斷，陳時中日前曾誇口保證將先赴美完成查廠後再開放，不料一周內衛福部次長石崇良卻改口稱「查廠非必要條件」，被外界質疑跳票，總統蔡英文昨已做出指示，表示今天行政院將會對外說明，外界推測就是要改為先查廠、再開放。 (中時 ) #美豬 #開放 #查廠 #陳時中 #行政院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民不相信誰？ 孫大千點破蔡總統不願面對的6個真相 08:592020/11/26 政治 疫後亞洲經濟先回升 亞高收債進場正逢時 04:102020/11/26 投資理財 返台附陰性證明遭疑違憲 陳動怒 04:102020/11/26 生活新聞 食安不把關 無異強灌人民萊豬 04:102020/11/26 焦點要聞 蔡稱沒要求國人吃美豬 開放萊豬進口 重建國際信任 自由市場 多重選擇 04:102020/11/26 焦點要聞 回應喬中嘉 NCC發言人狂跳針 04:102020/11/26 焦點要聞 無視民意反彈 蔡稱內閣不改組 04:102020/11/26 政治要聞 新聞透視》蔡政府雙標五不 等著官逼民反 04:102020/11/26 焦點要聞 蘇揆萊豬報告 藍綠決戰周五 04:102020/11/26 焦點要聞 榮成備銀彈擴廠 營運看俏 04:102020/11/26 證券．權證 政治熱門新聞 要幾票才能罷免黃捷？第三階段超高難度數字曝光 - 政治 為何民眾黨員告王世堅反滲透法 網揭背後目的：王浩宇慘了 - 政治 美環保署長為何取消來台 鄭麗文爆背後原因 - 政治 秋鬥看出能耐 學者斷言：侯友宜實力高過韓國瑜 - 政治 蘇貞昌施政滿意度懸崖式下墜 陳揮文預言未來結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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