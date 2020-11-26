外傳行政院今將宣布，明年美豬開放須先完成查廠後再進行，衛福部長陳時中今赴立法院衛環委員會備詢時，接受媒體訪問時指出，行政院今天會有決議，將以行政院的說法為主，強調會以國內的安全衛生為優先考量。

蔡政府開放美豬爭議不斷，陳時中日前曾誇口保證將先赴美完成查廠後再開放，不料一周內衛福部次長石崇良卻改口稱「查廠非必要條件」，被外界質疑跳票，總統蔡英文昨已做出指示，表示今天行政院將會對外說明，外界推測就是要改為先查廠、再開放。

(中時 )