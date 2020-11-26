台灣高齡化速度冠於全球，預估2025年起，就會邁入超高齡社會，將衍生出不同的健康醫療需求。加上智慧醫療浪潮席捲全球，各大醫院都展開超前佈署，要為現有醫療體系引進創新科技。位在新北市三峽的恩主公醫院就斥資打造了「智能診間」與「智能病房」，引進多項創新智慧醫療服務，令人耳目一新。

智能診間 有溫度的服務

以往民眾就診時，最為人詬病的就是長時間等待，人潮擠滿候診區，不但耗費患者體力，又浪費時間。恩主公醫院為了徹底改進候診弊病，在門診端就以「智能診間」，打造融入人性化的醫療服務，導入「ICD10CM智能推薦」，可透過大數據分析使醫師即時獲得診斷代碼，加快看診速度。

此外，為了減少遠地偏鄉患者奔波來回，院方建立「遠距傷口照護系統」，運用AI人工智慧判斷傷口的大小與部位，串連傷口專科系統，提供諮詢服務、建立遠距照護平臺，使偏鄉民眾、長者受到妥善照護，讓醫療更有溫度。

智能病房建置床邊照護系統，提供零時差的安全醫療服務，讓病人獲得即時的照護。(圖/恩主公醫院提供)

智能病房 零時差的安全照護

而在住院端，院方建置「床邊照護系統」，與護理資訊系統串連，資訊自動上傳電子白板系統，消除醫療空間隔閡，大幅改善工作效率，同時也開發「住院APP」，讓病人及家屬能同步獲得訊息，溝通變得更快速完整。

此外，在流程改善方面，院方導入「智能醫療語音平台」，護理人員透過語音命令及語音轉文字等功能，減少寫醫療紀錄的時間，就能將更多時間放在與病患的溝通與照護上。

2020台灣醫療科技展將於12月3日至6日連續4天在台北南港展覽館盛大舉辦。今年恩主公醫院也不缺席盛會，將以「智慧新醫療 全人心照護」為主題恩於南港展覽館1館4樓(攤位:L1025)展出。（圖/恩主公醫院提供）

這些新型態的就醫體驗，將在「2020台灣醫療科技展」中具體呈現。民眾可以在12月3日至12月6日連續4天，到台北南港展覽館舉辦的1館4樓(攤位:L1025)感受。恩主公醫院也於醫療科技展中提供免費健康檢測體驗，包含數位口腔掃描、自律神經檢測，邀請民眾關心自己的健康，掌握新的醫療現場情報。

(中時新聞網)