隨著SBL第18季將於12月5日在新莊開打，打出「TRUST.台銀」全新口號的台銀男籃，將於28日下午兩點，在青島東路47號5樓全新整修完畢的台銀球場舉辦陳順詳球衣退役儀式，屆時將會全面開放球迷進場，讓大家一起歡送這名台銀招牌射手！

前17季SBL保持全勤的陳順詳，前兩季分別效力九太科技、東森羚羊，接著15個球季都待台銀效力，除了第8與第12季入選過年度第一隊，更在第12季獲選年度MVP，卻在今年6月突然傳出即將宣告退役消息，也讓球迷相當不捨。

這次除了準備把陳順詳球衣高掛在台銀球場上空，台銀也打算把曾參與3OT歷史戰役的「小巨人」簡明富球衣高掛，藉以激勵台銀球員能在全新球季打出佳績，更邀請林瑞堃、吳奉晟、余純安、成力煥、林任鴻等前台銀球員回來共襄盛舉。

活動舉辦當天除了陳順詳退役儀式，讓他跟昔日隊友好好回憶過往並肩作戰的往事或小故事，也將舉辦菜鳥日活動，傳承意義十足，屆時也將舉辦分組對抗遊戲，讓到場球迷可以親自下場跟台銀球員同樂，更有機會拿到台銀相關周邊商品。

(中時 )