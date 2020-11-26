歐股在周三稍微減緩了前一日的九個月高點，但沒有出現太大的回檔修正；疫情雖然仍嚴重，德國死亡人數創新高，但區域內各國政府已開始規劃聖誕假期鬆綁步驟，另新冠疫苗快速到位的希望，也提振市場信心。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌0.30點或-0.08%，為392.09點，徘徊在近九個月的高點。公用事業和電信股的上揚，彌補了汽車股的虧損。

三大藥廠的疫苗試驗取得令人振奮的進度，以及美國政權平穩交接的前景，讓美股穩定往前，亦讓歐股走在月線最佳成績路途。

據路透一項調查，隨著經濟活動從疫情谷底走回正常，預期泛歐600指數在明年底將爬升430點，稍僅次於今年二月的歷史高點。

法國和德國政府都宣布在聖誕假期有限度鬆綁管制的計畫；法國更在感染數和住院數大幅下降之下，本周末先行開始放緩部分社交限制，雖然民眾外出仍需證明文件；法國總統表示，如果監管單位通過的話，最快年底將有首批疫苗的配放。

德國股市跌0.02%，義大利股市跌0.2%，法國CAC漲0.23%。

英國股市跌0.6%。歐盟執行官表示，執委會無法保證英國脫歐後能與歐盟有個貿易協定，未來幾天至關重要。

投資人則關注英國財政部長的支出評估，期將在周三稍晚宣布追加預算投資，預計投入於緩解醫療系統壓力、失業率飆升，以及建立一新的基礎設施。

英國維珍銀行(Virgin Money)跌5.5%。維珍對不良貸款提撥了減記費用，導致年度獲利下滑。

英國最大水資源上市公司聯合公用事業(United Utilities)漲4.3%，該公司提出較高的中期股息。

(時報資訊)