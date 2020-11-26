庫存減少，周三歐美原油期貨漲逾1.5%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至11月20日當周，原油庫存意外減少75萬桶，優於分析師原先預期之增加12萬桶。儘管油價上漲，但石油輸出國組織(OPEC)與產油國聯盟組成的(OPEC+)，仍傾向延後原訂於明年初的原油增產計畫。

加上美元走弱，吸引買盤進場支撐油價。市場亦期待美國總統當選人拜登(Joe Biden)，公布更多經濟政策相關的重要職位名單，促使本周油價連3漲；其中美國原油漲幅1.8%，倫敦原油漲幅1.6%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲0.8美元，報每桶45.71美元；12月熱燃油漲0.03美元，報每加侖1.39美元；12月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.29美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨上漲0.75美元，報每桶48.61美元。(商品行情網)

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