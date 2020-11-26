就在賓州民主黨籍州長沃爾夫（Tom Wolf）宣布同黨籍的拜登在賓州勝選的後一日，賓州訴訟法院法官25日暫停州政府官員進一步認證選舉結果，並於27日舉行聽證會。雖然川普未必能藉此翻盤全國大選結果，但卻讓近期鬱悶已久的川粉們燃起一絲希望，川普本人也立即在推特上轉貼了這條新聞。

據美聯社與《福斯新聞》報導，賓州聯邦法官、共和黨籍的麥卡勞（Patricia McCullough）下令作出此一要求，並表示「考量未來還會有進一步行動，讓大選結果認證更加完善，...已初步囑咐被告不得再做出進一步認證選舉結果，直至周五的聽證會」。

共和黨眾議員凱利（Mike Kelly）也將於28日發起針對250萬張郵寄投票違法，聲稱指控州法律允許「無條件不在席選票」（no-excuse absentee voting）違反了賓州憲法，其中規定只有特定條件才能採取不在席選票。

不過，沃爾夫立即請求賓州最高法院阻止讓此一命令生效，並稱根本沒有可想到的理由做出此命令，「自從美國建國近250年以來，從來沒有法院作出意圖干預地方州聲明總統當選的命令，直到今日」。賓州最高法院本月已兩次拒絕受理共和黨發起的選舉訴訟。

賓州檢查總長夏皮洛（Josh Shapiro）也表示，也在推特上表示，法院的命令並對賓州政府的選舉認證影響不大，且立即向賓州最高法院提出訴訟。

(中時新聞網)