【政新鮮】行政院梗圖蟑螂隊出沒?! 王世堅怒轟：攻擊我別找太監

民進黨立委高嘉瑜近來身陷房產風波，高自認得罪太多人才被追殺，外界也將高遭遇與其追萊豬等「打到黨內」的議題做聯想。民進黨台北市議員王世堅稱讚，高擔任議員期間就相當認真，自己對高的境遇也感同身受，因為兩週前行政院發生「小編事件」，他不過合理針砭了一下行政院長蘇貞昌，就被「罵成這樣」；王直言，國家不該「罷黜百官，獨尊小編」，更嗆要罵就來罵，但不要派一些太監來，這樣是在侮辱、糟蹋他們這些民主老輩。

王世堅在網路政論節目《94要客訴》中表示，自己稍微對蘇貞昌批評了一下，而且自己針砭都講實質的東西，口吻、方式也都合理，「結果把我罵成這樣」。王表示，他了解這就是多元社會的可愛，但他反對的是像兩週前行政院發生的「小編事件」，「我們曾幾何時有人『罷黜百官，獨尊小編』」？

王世堅指出，自己向來反對「罷黜百官，獨尊小編」，因為國家不該是「小編治國」，國民黨的爛，就像所謂「數位諸葛亮」，就是在養小編、養網軍；柯文哲的爛，就是他是第一個用網軍的人。王強調，六年前大家可曾想到，柯那麼差？幾年前大家還對柯一片歌頌，在柯民意最高時，自己就不斷在揭發柯的真面目了，可見自己唯一的過人之處就是「很會看人」，自己是秉持中心價值、核心思想在做事情的，絕對不會胡言亂語。

話鋒一轉，王世堅表示，自己是怎樣的人，民進黨內已逝的老前輩像江鵬堅、黃信介，如他們地下有知都可以來見證。但他也開嗆黨內想打擊他的人：「要罵就來罵，但是我覺得背後在策動這些的人，他要搞清楚一點，你有這些資源沒錯，那你要派請你派像樣的，你不要派一些太監來，來侮辱、糟蹋我們這些曾經走過的，我們算是民主的老輩，不要這個樣子。」

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(中時新聞網)