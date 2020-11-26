新北市一名人妻與丈夫婚後育有1女，自從4歲女兒2018月1月間與爸爸到高雄義大、墾丁遊玩3天回來後，只要看到爸爸的衣服就難過，甚至躲進衣櫃裡，帶女兒去諮詢時卻透露「爸爸跟阿姨在床上動來動去、摸來摸去」，人妻一聽才知道老公有小三，還在女兒面前嘿咻，氣的對老公提告，法院最後判決人夫賠償76萬元。

據了解，該名人夫事發時趁妻子工作繁忙，便帶女兒到台南參加親友的婚禮，結束後再到高雄義大與墾丁遊玩，沒想到老公竟是帶著女兒與小三約會，3人還在墾丁渡假村同住，結果人夫與小三在房間裡纏綿，全部被女兒目睹，女童回家後因為看到爸爸就躲起來，人妻帶去看心理醫師，才知丈夫外遇。

人妻指控，丈夫當著女兒面前與小三愛撫、一同洗澡，還要女兒謊稱「是跟叔叔去墾丁玩」。但丈夫辯稱，妻子婚後迷信鬼神，還與他人通姦，甚至阻止他帶女兒去探望父親，他為了家庭和睦一再忍受，卻始終沒改善。

2人於2018年9月達成離婚協議，新北地法院採信女童說詞，要求丈夫需支付女兒的教材費、妻子精神撫慰金、心理諮商等費用，共42萬6000餘元，另外給付妻子侵害配偶權、親權33萬7000餘元，總計76萬餘元，可上訴。

(中時新聞網)