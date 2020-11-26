綠委鄭運鵬臉書 (翻攝臉書)

近期外界屢傳行政院長蘇貞昌將在年底下台、內閣重組。民進黨立委鄭運鵬今日於臉書發文表示，行政院長蘇貞昌從2018上任後力挽狂瀾，且各方民調還維持在5成以上，是近20年來僅見的高民意閣揆，如今因為做太好要內閣改組？這講不通。

上周日剛結束的秋鬥大遊行，超過5萬民眾以「反萊豬、反雙標、反綠色黨國」為訴求走上街頭。鄭運鵬說，近期的雜音，不是來自弊端，可能是美豬議題的消耗，可能是中天撤照的泛藍集結，可能是疫情累積的壓力，也說不定是小鼻子小眼睛的挾怨報復。

鄭運鵬指出，民進黨團自昨天下午4點起，開始在議場排隊，準備護送蘇貞昌在周五時順利讓國民黨立委質詢，如果內閣表現不佳，那民進黨幹嘛還送羊入虎口，讓國民黨質詢？

鄭運鵬說，執政難免有風波，蘇貞昌果決明快的風格，是這兩年民進黨起死回生的關鍵，美豬美牛就像年金改革、同婚權益一樣，是十多年的政治難題，蔡英文總統整體思考台灣的國際戰略決定承擔這個責任，民進黨沒有人有理由為了這個原因要求內閣改組。

鄭運鵬表示，蘇貞昌上任快2年，既然能夠屢創奇蹟持續維持5成以上的滿意度，那就調整一下腳步，讓這個內閣繼續打拚到2024蔡英文總統的任期結束，這才是穩健執政的正道正辦，自己也會為這個目標一起努力。

(中時 )