台中市警六分局永福派出所警員王耀頡、黃俞婷，日前執行巡邏勤務之際，行經國安一路公車停靠區時，見一名女騎士趴在機車儀表板上休息，王等2員見狀立即上前關心，才發現女騎士臉色發白、意識不清，甚至一度陷入昏迷狀態，幸有轄區員警巡邏經過，能及時發現送醫，才未釀成憾事！

警方指出，22歲的盧姓女子當天獨自外出，騎乘機車經過國安一路時突然感到身體不適，遂停在公車停靠區稍作休息。此時，中市警六分局永福派出所警員王耀頡、黃俞婷正巧在附近巡邏，見女騎士趴在機車儀表板上，立即上前關心，才發現盧女臉色發白、不停地喘氣，經詢問後知道盧女是過度換氣症候群發作。

警方表示，盧女面對王等2員的關心，一度拒絕就醫，王等2員為顧及盧女安全，耐心安撫並苦口婆心地勸說其就醫檢查，盧女終於表示願意就醫。

王員立即通報119救護人員到場協助，等待救護車時，盧女意識逐漸不清、體力不支，甚至陷入昏迷狀態，還從機車上摔落，險些連人帶車倒地，黃員驚見此狀立即趨前攙扶，隨後救護人員到場將盧女送往醫院接受治療，這才化險為夷。

警方呼籲，民眾外出如遇有身體不適，不宜外出或請家人陪同，若是行進中身體不適，應停在路邊休息，避免繼續駕駛交通工具，並立即撥打119或110請求協助，避免錯失黃金救援時間而造成遺憾。

(中時 )