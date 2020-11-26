消息人士透露，商務軟體公司Salesforce計畫收購雲端即時通軟體公司Slack Technologies，雙方已經展開協商，最快將於下周發布消息。

受此消息影響，Salesforce下挫5.37%，收在246.82美元，使道瓊指數承壓。Slack股價飆升37.59%，報40.70美元。

Salesforce排定於下周發布第三財季業績報告。

目前尚不清楚交易金額，在《華爾街日報》曝光消息後，Slack市值一舉突破200億美元，暴增至232.20億美元。

Salesforce一直積極進行併購，近年來利用其市值增長收購其他正在成長中的公司。Salesforce在2018年以65億美元收購MuleSoft，以協助連結雲端應用程式，這是該公司當時規模最大的交易。隔年Salesforce更砸下兩倍多的資金，以153億美元收購資料視覺化（Data visualization）公司Tableau。

Slack估將成為軟體業有史以來最大宗的交易之一，將躋身於IBM在2019年以340億美元收購Red Hat、微軟在2016年以270億美元收購LinkedIn，以及臉書在2014年以190億美元收購WhatsApp。

Wedbush Securities分析師Dan Ives表示，這對Salesforce執行長Marc Benioff而言，是改變遊戲規則之舉，在企業擴大雲端支出之際，將進一步拓展該公司協作引擎（collaboration engine）與產品的版圖。

Slack的競爭產品包括微軟的通訊與協同運作軟體Teams。Slack在早在2019年10月即公布其每日活躍用戶超過1200萬，今年10月微軟宣布Teams每日活躍用戶達1150萬。

(時報資訊)