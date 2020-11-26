全球領先的企業軟體創新者VMware宣佈VMware Blockchain平台正式商用，為企業提供可信任的數位化基礎，提供企業建立業務網路，部署去中心化的關鍵業務應用。VMware Blockchain為企業提供了一個可擴展的企業級平台，解除資料孤島並解放資料，使資料安全、保密、即時地傳輸。

業務依靠資料和工作流營運，使得真實資訊共用源可以創造前所未有的價值，但存在一定複雜性。資料往往儲存在企業內部，使得跨界共用和協調資料的效率低下且成本高昂，因此需要一個可信任的多方網路來保持完整性、保護隱私並為全球生態系統提供企業級韌性。

VMware區塊鏈副總裁暨總經理Brendon Howe表示，為滿足金融服務行業最嚴格的應用需求，和其他需要可靠、高性能區塊鏈服務的分散式關鍵任務工作負載，我們一直致力於構建企業級區塊鏈平台。VMware Blockchain為客戶提供了目前生產所需的企業功能，以及在快速發展的區塊鏈領域適應未來需求的靈活性。

VMware在VMworld2018歐洲大會上發佈VMware Blockchain的公測版，利用其行業領先的優勢，提供安全和隱私、性能以及可擴展性等企業級功能。企業希望通過對生態系統友好的解決方案創建真實資訊共用源，並在保證隱私的同時建立信任，使多方工作流程變得更加高效。基於第0日和第2日營運對於企業應用區塊鏈解決方案的重要性，VMware提供了包括簡易部署、監控、管理、升級和一流支援的一套全面運營功能。

由於企業依靠區塊鏈處理多方交易，決定區塊鏈平台執行和擴展品質的關鍵因素是選擇部署的共識機制。VMware Blockchain的可擴充拜占庭容錯（SBFT）是VMware Research自主開發的企業級共識引擎，可解決區塊鏈解決方案的規模和性能問題，同時保留容錯和防禦惡意攻擊的能力。SBFT保持去中心化信任並為多方網路中的持續治理提供支援。

作為一個用於多方處理的企業級平台，VMware Blockchain具有獨特的分層架構優勢，將分類帳本與智慧合約語言解綁，支援由技術合作夥伴Digital Asset創建的一種開源智慧合約語言——DAML，且VMware Blockchain的平台架構包含一個虛擬智慧合約執行引擎，可輕鬆擴展平台以支援其他智慧合約語言。

(工商 )