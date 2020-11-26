索尼遊戲機PS5自11月正式上市後在全球各地線上、線下通路掀起一波熱銷潮，庫存銷售一空。傳索尼已再次向供應鏈追單，組裝廠鴻海(2317)、和碩(4938)忙翻天，首度打入相關供應鏈的超眾(6230)業績也有望吃補。

台新投顧分析，Sony主要代工委託製造設計大廠鴻海集團，鴻海與主要消費電子客戶多保持緊密關係，目前在全球消費電子製造占比約6成，相關廠區持續招募生產人力，近期也拓展生產線為PS5及Switch等熱賣主機加工生產。索尼相隔7年後再次推出新機，預估索尼2020年可望賣出500萬台PS5，預期整體銷售量展望正向，供應鏈可留意。

台新投顧點名的PS5概念股包括：台達電(2308)、群電(6412)、旺宏(2337)、鈺太(6679)、南電(8046)、欣興(3037)、光寶科(2301)、台積電(2330)、健策(3653)、鴻海、超眾、和碩。

PS5搭載AMD的7奈米製程的8核心Zen 2微架構晶片，採用Nvidia 客製化顯示卡，具有光線追蹤、4K解析度、每秒顯示影格數達120、3D音效，且可向下相容PS4和PlayStation VR的遊戲。

和碩日前法說看好遊戲機動能，和碩自6月開始組裝遊戲新機，隨著產量逐步提升，挹注3Q業績動能，帶動和碩消費性電子業務成長。10月營收溫和月增9.53％、至1381.68億元，但年減6.11％，以遊戲機為主的消費性電子產品撐腰下，和碩累積營收仍在10月破兆。

(時報資訊)