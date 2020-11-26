收成轉好，拖累周三紐約棉花期貨走低；因棉花產地天氣良好，促使收成穩定，加上投資人於感恩節前夕獲利了結，拖累棉花價格連續2日下跌。

終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨跌0.32%，收盤每磅70.8美分；而3月棉花期貨漲0.56%，報每磅72.36美分。

中國鄭州商品期貨1月期棉結算價收報每公噸14450元人民幣，較前一日上漲65元人民幣；庫存方面，截至11月24日，ICE登記庫存121109包，與前一日增加1889包。(商品行情網)

(時報資訊)