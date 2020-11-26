《商情》收成轉好 拖累紐約棉花期貨走低 10:022020/11/26 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 收成轉好，拖累周三紐約棉花期貨走低；因棉花產地天氣良好，促使收成穩定，加上投資人於感恩節前夕獲利了結，拖累棉花價格連續2日下跌。 終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨跌0.32%，收盤每磅70.8美分；而3月棉花期貨漲0.56%，報每磅72.36美分。 中國鄭州商品期貨1月期棉結算價收報每公噸14450元人民幣，較前一日上漲65元人民幣；庫存方面，截至11月24日，ICE登記庫存121109包，與前一日增加1889包。(商品行情網) (時報資訊) #期貨 #棉花 #CE #收成 #轉好 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 1年來遭川普狙殺 陸媒爆華為暗藏保命動作 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 配合基本工資調整勞保投保薪資分級 勞保局逕調逾288萬 - 財經 - 工商 藏壽司第二？麥味登競拍前 股價慘打回原形 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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