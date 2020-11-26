南韓浦項鋼鐵光陽廠一號高爐輸送氧氣管線發生氣爆，韓國在台商社因此暫停報價，雖目前對鋼市影響尚待評估，但鋼價漲勢的趨勢成形，此消息更點火買盤，中鋼(2002)、中鴻(2014)持續率隊鋼鐵股上攻。

南韓浦項鋼鐵光陽廠一號高爐事件，市場預期，第四季為鋼市傳統旺季，浦項光陽廠發生事故後，可能讓供需吃緊的情況更為嚴重。

目前全球鋼價上漲的態勢不變，亞洲熱軋報價巳站上600美元大關，市場預期，此事件有可能進一步推升亞洲熱軋行情。

中鋼第四季受惠旺季，營運將比上季明顯成長，全年可望獲利。中鋼集團中鴻第四季也是全年最好的一季，今年亦可望獲利。

中鋼看明年首季產品量價續揚。中鴻看明年第一季鋼價續往上，明年鋼市前景可望比今年好。

鋼價展望至明年第一季明朗，鋼鐵股本周接棒上攻，今早由中鋼、中鴻領軍，本周漲勢最強的新光鋼(2031)也仍在高檔震盪整理。

(時報資訊)