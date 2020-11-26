5名美國政府、航空公司高層告訴路透，白宮正考慮取消對歐洲多數國家、巴西等26國飛航禁令，來挽救航空業、石油業，也已獲得疫情專案小組、公共衛生部門支持，但投資銀行與業界多半認為效果有限，白宮、國土安全部、CDC(疾病管制與預防中心)均未置評，進入總統任期最後階段的川普(Donald Trump)也仍未做出最後決定。

美國自3月中旬起禁止多數歐洲國家非美國公民入境，巴西禁令則是5月生效。儘管美國自11月4日迄今單日確診病例天天6位數，歐洲疫情也再創高峰，但許多官員認為，既然大部分國家都不在禁絕之列，再限制與美國來往最密切的歐洲、巴西也無意義。不過1月開始禁止的中國大陸、2月開始禁止的伊朗並不在放寬討論範圍。

針對歐洲人士入境，美國國務院已有限開放「涉及人權、公共衛生應對、國家安全」相關人士可赴美，也批准某些留學生、記者、商務客，但全面開放仍可能被總統否決。川普在意的可能不是疫情，而是不對等，這些名單上國家除英國、愛爾蘭允許美國公民在隔離2周後可入境，巴西通過檢疫可入境，其餘23國仍然限制多數美國公民造訪。

有鑑於美國疫情，歐洲各國很可能繼續維持對美限制措施，這也會讓美國解除禁令效果受限。據約翰霍普金斯大學(John Hopkins Universary)數據，美國累計新冠確診數逼近1300萬例、死亡人數已逾26萬。

包括美國航空(American Airlines)、達美航空(Delta Airlines)等多家航空業者表示，已向聯邦政府建言制定新標準來解除旅行限制。據IATA(國際航空運輸協會)預估，航空業會虧到明年，總額達1570億美元，而且第3季起客運人數才會恢復，但無法彌補疫情後降低超過7成的客流量。貨運是唯一亮點，預估今年較去年成長19%，但無法抵銷客運收入崩盤，只是一定程度上讓航空公司可以有收入避免破產。

除航空業界悲觀，投行也不認為美國解除禁令對原油價格有多少推升效果。11月原油價格受惠於疫苗利多、沙烏地阿拉伯出現油田設施屢遭什葉派武裝組織襲擊，持續上漲，已回升過每桶45美元大關，但金融市場分析師們認為，放由於遠端工作接受度越來越高，許多國家在綠能推動也有進展，鬆或解除旅行禁令不等於一定能帶回旅客。

標普全球預估，明年原油需求最多能恢復75%，2022年回到疫情前水準，但長期需求會發生永久且不可逆的改變。歐陸系的投銀，如德意志銀行、德國商業銀行認為，油價在45美元上下震盪是基調，最樂觀情況也是50美元左右；花旗銀行、巴克萊等美、英系銀行較為樂觀，但他們預期的均價是55美元，難回疫情前60美元左右價位。

(中時新聞網)