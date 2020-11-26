南韓「N號房」事件中主嫌趙主彬，今（26）日因被控進行性剝削行為被判刑40年有期徒刑。
韓聯社報導，南韓「N號房」事件的首腦趙主彬被控違反未成年性剝削保護法，以及組織犯罪集團，透過製造、販售性虐待影片牟利等罪名，今日遭首爾中央地方法院判處40年有期徒刑。
法官在判決書中指出，「被告廣泛散布他透過威脅、利誘許多受害者而拍攝的性虐待影片。」
今年稍早，趙主彬被檢察官指控14項罪名，包含從2019年5月至今年2月組織犯罪團夥，期間他和其他共犯脅迫、勒索74名女性拍攝性虐待色情影片，並且在社群媒體Telegram聊天室「博士房」散布、販售，受害女性包含16名未成年少女。
現年25歲、擁大學學歷的趙主彬也被指控命令其中一名共犯，在脅迫一名未成年少女拍攝裸露影片後強暴她。
首爾檢察官上個月要求法院判處趙主彬無期徒刑，指控他對受害女性造成無法彌補的傷害，一名被害人在訴狀中痛斥趙主彬和他的同夥是「惡魔」，應該坐牢「2000年」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。