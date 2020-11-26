台股26日開高震盪，成交量縮，早盤不及10分鐘一度攻上13,820.51點，繼連兩日苦吞黑K棒、跌破五日均線後，回測暫時有守。觀察盤面主流族群，受惠美國電動車大廠特斯拉股價11月以來飆漲47.92％，台股電動車概念股身價三級跳，包括順德（2351）、新盛力（4931）股價強勢亮燈漲停。

導線架廠順德切入特斯拉供應鏈，同時亦提供非特斯拉電動車電源管理晶片導線架。隨下半年後歐洲電動車需求增溫，順德自9月起業績明顯復甦，法人預估，在11～12月間，順德獲利可望恢復致疫情前水準。股價26日跳空攻上漲停價74.9元，終結連三黑，創逾一年半以來新高價位。

高功率鋰離子電池模組廠新盛力上半年受美國封城影響，電動工具客戶要求延後出貨，所幸輕型電動車與儲能系統仍維持正常出貨。在疫情趨緩後，帶動電動工具機及兩輪輕型電動車需求復甦，法人看好新盛力營運走出谷底，第四季營運可望優於第三季，明年營運亦樂觀看待。

(工商 )