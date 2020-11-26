位於台北市南港的超級大案，持續登場，仲量聯行受託辦理的「台電公司北部儲運中心南港舊址（AR-1-2）特定商業區（十）土地」都市更新事業實施者案，預計於12月8日，舉辦第二次招商說明會，估投入成本逾百億規模，開發後未來總市值可望上看300億元，頗吸引金融壽險、大型建商矚目。

仲量聯行受託辦理〈公開評選「台電公司北部儲運中心南港舊址（AR-1-2）特定商業區（十）土地」都市更新事業實施者案〉，將於下月8日於台電總管理處辦公大樓舉辦第二次招商說明會。仲量聯行指出，台電北儲中心大案，基地坐落於南港區編號AR-1-2特定商業區（十）的土地，地點在台北市忠孝東路六段，緊鄰捷運後山埤站與台鐵松山站，距離後山埤捷運站約200公尺、松山車站約650公尺、五分埔商圈及南港運動中心，交通便捷生活機能完善；配合臺北市政府東區門戶發展計畫以公辦都市更新權利變換實施開發，土地面積約4,740坪。

該案容積率及建蔽率，分別為353％、55％。至於土地所有權，有99％以上都為台電所有，僅有少部分為國有地。

預計可開發量體面積約3萬7,000坪（不含停車位面積），未來得規劃商用、辦公、住宅（住宅使用樓地板面積不得超過容積總樓地板面積之50％）等產品。

仲量聯行指出，近年南港地區因應政府東區門戶計畫，近年各重大工程已陸續興建到位，本案為東區門戶計畫起點，串聯信義、松山及南港區，為重要入口節點、具有指標性地位。

(工商 )