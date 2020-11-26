由經濟部國貿局主辦、外貿協會執行，有台灣產業界奧斯卡之稱的台灣精品獎25日在南港展覽館二館舉辦第29屆頒獎典禮。車聯網領導廠商威潤科技（6465）今年以廣受市場好評的ATrack AS114G LTE防水防塵資產監控衛星定位監控器打敗眾多競爭產品，獲評審團一致認可而勝出。這是威潤繼去年以ATrack AK114G LTE旗艦版衛星定位監控器獲獎後，連續第二年獲頒此殊榮，也讓威潤成為國內唯一一家以高品質衛星定位監控器二度蟬聯台灣精品獎的公司，展現全方位的研發能力與豐沛的創新實力。

台灣精品獎是經濟部國貿局為向國際宣揚我國優質產品及產業形象所設置的獎項，每年都吸引數千件產品參加角逐，並綜合研發、設計、品質、行銷、台灣產製五大面向，由國內外專業評審團進行嚴格審查及現場評鑑。此次獲獎的ATrack AS114G LTE防水防塵資產監控衛星定位監控器是全球首款通過北美第四大電信商Sprint認證的4G LTE Cat.1/Cat.M1產品，可透過通用型之輸出輸入介面（GPIO）輕鬆擴充周邊配件，例如：溫溼度感知器、位移感知器、身分辨識卡、太陽能充電板等，以滿足如冷鏈監控應用、工程機具管理、冷凍貨櫃監測等各種不同的運用需求，有效協助企業提升管理效能和降低營運成本。

「連續兩年獲獎，證明了評審肯定威潤卓越精湛的研發實力與長期在車載資通訊產業的耕耘成果。」威潤科技董事長湯潤濶表示：「創新是威潤的DNA，我們將持續深耕技術的整合與創新，並開始整合影像處理、人工智慧（AI）、雲端等先進技術，挑戰新的應用領域，以軟硬整合的銷售模式推出符合市場需求及發展趨勢的各式高品質產品，讓全球市場看見台灣品牌的高度價值與實力。」

(工商 )